Etapy akceptacji porażki. Analiza programów rosyjskiej telewizji

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Rosyjska telewizja publiczna to tuba propagandowa Kremla. Wraz z sukcesami ukraińskiej ofensywy, w prokremlowskich mediach zmieniła się retoryka opowiadania o trwającej "operacji specjalnej". Choć nie ma w nich mowy o przyznaniu się do porażek, prokremlowscy dziennikarze coraz pokrętniej tłumaczą to, co dzieje się na froncie. Niezależny portal Vot-Tak dokonał analizy przekazów medialnych na podstawie modelu amerykańskiej psychiatry, która opracowała pięcioetapowy model akceptacji śmierci. W programach rosyjskiej telewizji odnaleźć można już trzy pierwsze stadia.

Zdjęcie Rosyjska telewizja państwowa / Julia Davis / Twitter