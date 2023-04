Estoński polityk pojechał do Mariupola. "Nie widział porwanych dzieci"

Polityk, który wcześniej pracował jako dziennikarz, o swojej podróży do Ukrainy opowiedział w wywiadzie dla estońskiego radia Kuku. Jak przyznał, pojawił się w kilku miastach w obwodzie donieckim, a za namową kolegi postanowił pojechać do Mariupola, by "na własną rękę przekonać się, o co chodzi z porywaniem dzieci".

Raid: W Estonii w powiedziano coś zupełnie innego

- Będąc na miejscu, stało się jasne, że nam w Estonii w zasadzie powiedziano coś zupełnie innego - powiedział, cytowany przez portal.

Raid przekazał, że to decyzja mieszkańców tych terenów, by wyjeżdżać do Rosji, ponieważ "mają tam krewnych". Zaznaczył, że "sytuacja w Mariupolu nie jest tak zła, jak mówi się o tym mówi". Opowiedział także, że był w szkole, w której "dobrze ubrane dzieci uczyły się tańczyć walca".

Polityk mówił tak o mieście, które zostało kompletnie zrujnowane wiosną ub. roku i z którego wyjechało kilkaset tysięcy ludzi.