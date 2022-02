Ukraina - Rosja Wojna Rosji z Ukrainą. Obwód lwowski przy granicy z Polską ostrzelany

- Proszę państwa, jesteśmy w bardzo trudnym momencie - powiedziała Małgorzata Gosiewska.



Gosiewska: Precz z Putinem!

Nawiązała do napisu na swojej koszulce. - Powinno być Achtung Putin, ponieważ to on chce skłócić naród rosyjski z demokratycznym światem, którego częścią jest Ukraina. Jestem przekonana, że wyrażam opinię wszystkich tu zgromadzonych, mówiąc stanowcze "nie" agresywnym zapędom Putina. Putina mordercy, Putina terrorysty, Putina zbrodniarza. Niech żyje Ukraina! Jesteśmy z tobą, solidaryzujemy się. Ukraina! Precz z Putinem! - oświadczyła Gosiewska. W czasie jej wystąpienia zgromadzeni na sali posłowie stali.

Wojna Rosji z Ukrainą. Sejm zmieni porządek obrad?

Nie wiadomo jeszcze, czy w porządku obrad znajdzie się punkt związany z agresją Rosji na Ukrainę. Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty (Lewica) mówił dziennikarzom, że premier Mateusz Morawiecki powinien przedstawić posłom informację o sytuacji i o przygotowaniu Polski do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Na razie jednak porządek obrad nie został zmieniony. Z kolei wicemarszałek Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że jeśli taka informacja premiera będzie, to raczej nie w Sejmie.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym porządkiem obrady miały się rozpocząć się od interpelacji i zapytań poselskich. Potem planowane jest pierwsze czytanie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich na lata 2021-2027. Projekt przedłożony został przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Zawiera przepisy, które umożliwią wydanie przez Polskę środków z nowego budżetu wieloletniego UE oraz ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt - jak zaznaczono - wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów wspófinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Określone też w nim zostały podmioty zaangażowane w proces wdrażania wyżej wymienionych funduszy, a także ich zadania i tryb współpracy.

Po południu planowane są głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do kilku ustaw. Posłowie będą też rozstrzygać, czy wysłuchać informacji premiera o stanie finansów publicznych lub informacji o realizacji rezolucji Parlamentu Europejskiego o stanie praworządności w Polsce.

Obrady mają zakończyć się prezentacją przez rząd dokumentu "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku".