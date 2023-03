Emocjonalne wystąpienie Meloni: Nie mylmy słowa "inwazja" ze słowem "pokój"

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Awanturą i emocjonalnym wystąpieniem premier zakończyła się czwartkowa debata we włoskim parlamencie. Giorgia Meloni nerwowo zareagowała na apel opozycyjnej posłanki, by "w imię pokoju" wstrzymać się z dalszym wsparciem Ukrainy. - Pani mówi nam, żebyśmy się zatrzymali. Myślę, że powinna to pani powiedzieć Putinowi - odpowiedziała premier. - Nie bądźmy hipokrytami i nie mylmy słowa "inwazja" ze słowem "pokój" - grzmiała z mównicy.

Zdjęcie Włoska premier Giorgia Meloni / Rex Features / East News