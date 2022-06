Emmanuel Macron w Kijowie: Chciałbym wysłać Ukraińcom sygnał wsparcia

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi przebywają w czwartek z wizytą w Kijowie. Dołączył do nich również prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Po przybyciu do miasta prezydent Macron zapowiedział, że delegacja uda się do Irpienia w obwodzie kijowskim, gdzie rosyjskie wojska dokonały masakry. - Chciałbym wysłać Ukraińcom sygnał wsparcia - wskazał francuski przywódca.

Zdjęcie Emmanuel Macron podczas wizyty w Kijowie / LUDOVIC MARIN / POOL. MAXPPP OUT / PAP/EPA