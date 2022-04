Emmanuel Macron o Mateuszu Morawieckim: Ingeruje w wybory we Francji

Prezydent Francji Emmanuel Macron, który w środę wieczorem był gościem programu "20 godzin" w telewizji TF1 zarzucił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że będąc "wspierany przez skrajnie prawicową partię" dokonuje "ingerencji we francuską kampanię wyborczą". Jako "bezpodstawną" i "skandaliczną" określił krytykę, jaką kilka dni temu skierował w jego kierunku Mateusz Morawiecki, gdy pytał, dlaczego Macron negocjuje z Putinem, zamiast działać.

Macron: Komentarze Morawieckiego "bezpodstawne" i "skandaliczne"

"Te komentarze są zarówno bezpodstawne, jak i skandaliczne, ale mnie nie dziwią, ponieważ pan Morawiecki, wspierany przez skrajnie prawicową partię ingeruje we francuską kampanię polityczną" - cytuje słowa Macrona dziennik "Le Figaro".

Według francuskiego prezydenta świadczyć ma o tym "kilkukrotne przyjęcie" jego bezpośredniej konkurentki do fotela prezydenta Marine Le Pen, kandydatki skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, którą - według Macrona - Morawiecki ma "wspierać".



Zdaniem francuskiego prezydenta Morawiecki w ten sposób ma otwarcie wspierać liderkę francuskiej prawicy.

Na zarzuty dotyczące rozmów z Putinem lider Francuzów odpowiedział, że od wielu lat rozmawia z rosyjskim prezydentem, by "uniknąć wojny i zbudować nową architekturę pokoju w Europie". "Robiłem to od początku mojej kadencji" - mówi Macron, który od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego wiele razy rozmawiał z Kremlem.

"Cały czas rozmawiałem o uzyskaniu zawieszenia broni, rozejmu humanitarnego, jak zresztą robi to kanclerz (Olaf) Scholz w Niemczech lub inni szefowie państw i rządów w Europie. Myślę, że to mój obowiązek" - podkreślił Macron, który deklarował, że konieczne są kolejne sankcję na Moskwę.

"Nigdy nie byłem naiwny, nigdy nie byłem współwinny, w przeciwieństwie do innych" - powiedział Macron o rozmowach z rosyjskim przywódcą sugerując, że to Marine Le Pen ma związki z Putinem i Rosją.

Morawiecki: "Co pan osiągnął, panie Macron?"

Polski premier zwrócił się w poniedziałek do europejskich liderów, w tym bezpośrednio do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, ale najpierw apelował do francuskiego prezydenta: "Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce?" - pytał Morawiecki, nawiązując do wydarzeń w Buczy. "Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać" - kontynuował Morawiecki. "Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście z Hitlerem, ze Stalinem, z Pol Potem?" - dopytywał premier.

"Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich, lawirowania, kręcenia. Potrzebne są jasne, zdecydowane sankcje, te sankcje nie działają. Mówię o tym głośno już od kilku dni i mam niestety rację" - mówił szef polskiego rządu pod adresem Macrona.

"Potrzebne są zdecydowane sankcje, takie, które złamią machinę wojenną Putina, inaczej kolejni niewinni ludzie będą umierać" - podkreślił szef rządu.

"Dystans się zmniejsza"

Na kilka dni przed wyborami prezydenckimi we Francji do 5,5 pkt procentowego zmniejszył się dystans między urzędującym szefem państwa Emmanuelem Macronem a liderką skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen - tak wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu IFOP-Fiducial dla magazynu "Paris Match", stacji LCI i Sud Radio.

Według tego badania Macron może liczyć na 27,5 proc. głosów wyborców, z kolei Le Pen popiera 22 proc. badanych.

Według sondażu w drugiej turze wyborów 24 kwietnia Macron wygra wybory z wynikiem 53 proc.



Na kolejnym miejscu uplasował się kandydat skrajnej lewicy Jean-Luc Melenchon z poparciem na poziomie 15,5 proc. Kandydatka Republikanów Valerie Pecresse oraz prawicowy publicysta Eric Zemmour, szef ugrupowania Rekonkwista, otrzymali po 10 proc. głosów.