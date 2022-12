Emmanuel Macron chce rozmawiać z Władimirem Putinem. "Pilny temat"

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że zamierza zadzwonić do Władimira Putina, aby wezwać go do zaprzestania bombardowań i ataków dronów na Ukrainie oraz nalegać na sfinalizować porozumienie w sprawie bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni atomowych.

Zdjęcie Spotkanie prezydentów Rosji Władimira Putina i Francji Emmanuela Macrona w 2020 r. Zdjęcie ilustracyjne / TOBIAS SCHWARZ/AFP/East News / East News