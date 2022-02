Elon Musk spełnił obietnicę. Starlink dotarł na Ukrainę

Ukraina - Rosja

Stacje systemu Starlink dotarły na Ukrainę - poinformował Mychajło Fedorow. Wcześniej Elon Musk zapowiedział, że udostępni Starlink na Ukrainie po tym, jak poprosił go o to właśnie Fedorow. Starlink to system satelitarnego internetu. Od czwartku na Ukrainie trwa wojna rozpoczęta przez Rosję.

Zdjęcie Elon Musk spełnił obietnicę. Starlink dotarł na Ukrainę/ na zdjęciu satelity Starlink na ziemskiej orbicie / domena publiczna