Elektrownia jądrowa w Szwajcarii, mapa USA. Wyciekły tajne dokumenty Putina

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Ukraina - Rosja

Władimirowi Putinowi cyberwojnę z Zachodem pomaga prowadzić moskiewska firma konsultingowa NTC Wulkan - ujawnia "The Guardian". Jej celem jest szerzenie dezinformacji, kontrola internetu i przygotowanie do ataków na zachodnią infrastrukturę krytyczną. Jeden z dokumentów zawiera mapę z punktami zaznaczonymi na terytorium USA. Niewykluczone, że to potencjalne cele. W innym zgromadzono szczegóły dotyczące elektrowni jądrowej w Szwajcarii. Autentyczność dokumentów potwierdziło kilka zachodnich agencji wywiadowczych.

Zdjęcie Władimir Putin / ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK / AFP