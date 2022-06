Większość dostaw trafiła do Unii Europejskiej, która odbiera 61 proc. rosyjskiego eksportu paliw kopalnych o wartości około 57 miliardów euro.

Największymi importerami były Chiny (12,6 mld euro), Niemcy (12,1), Włochy (7,8), Holandia (7,8), Turcja (6,7), Polska (4,4), Francja (4,4) i Indie (3,4).

Według CREA przychody Rosji pochodziły głównie ze sprzedaży ropy naftowej (46 mld euro), w mniejszym stopniu z gazu ziemnego, produktów naftowych, skroplonego gazu ziemnego i węgla.

Mimo sankcji Rosja skorzystała na globalnym wzroście cen

Jak podkreśla CREA, eksperci twierdzą, że pomimo ograniczenia dostaw rosyjskich paliw kopalnych w związku z sankcjami, Rosja skorzystała na globalnym wzroście cen surowców, a jej dochody z eksportu osiągnęły rekordowy poziom.

Według Centrum średnie ceny eksportowe w Rosji były o około 60 proc. wyższe niż przed rokiem.

Bloomberg: USA w kwietniu kupiły od Rosji ropę za 1,3 mld dolarów

Rosyjska ropa trafiła także na rynek w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze w kwietniu bieżącego roku USA wydały 1,3 mld dolarów na ropę z Rosji i produkty naftowe - poinformowała agencja Bloomberg.



Z danych US Census Bureau, agencji odpowiedzialnej za przeprowadzanie spisów powszechnych - na które powołał się Bloomberg - wynika, że jest to suma tylko nieznacznie niższa niż w kwietniu poprzedniego roku, kiedy to wydatki USA na rosyjską ropę i produkty naftowe wyniosły 1,4 mld dol.

"Napływ innych towarów eksportowych z Rosji trwał także wtedy, gdy Biały Dom już zabiegał o zerwanie ekonomicznych i innych więzów z Moskwą w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę" - podkreśla Bloomberg.