W Wotkińskiej Fabryce Maszyn w Udmurcji w Rosji doszło do wybuchu. Pocisk balistyczny Iskander eksplodował w pancernej łusce podczas testu, uszkadzając budynek służący do montażu pocisków wysyłanych następnie do Ukrainy. Gigantyczna fabryka produkuje różnego rodzaju amunicję.