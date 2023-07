Eksplozja w budynku sądu w Kijowe

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

W kijowskim sądzie doszło do eksplozji - przekazała ukraińska policja we wpisie na Telegramie. Jak czytamy, obecnie na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, siły specjalne, a także psy policyjne i eksperci do spraw materiałów wybuchowych.

