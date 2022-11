Eksplozja w bazie lotniczej w głębokiej części Rosji. Tajemnicze wideo

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

W bazie lotniczej w Berednikach w Rosji doszło do eksplozji, w wyniku której wojsko Putina straciło wiele cennych maszyn. W sieci pokazano zdjęcia satelitarne ujawniające skalę zniszczeń. Do internetu trafiło również tajemnicze nagranie, na którym rzekomo widać, jak ktoś podkłada ładunek wybuchowy, by wysadzić rosyjską bazę.

Zdjęcie Zdjęcie satelitarne ukazujące skalę zniszczeń w rosyjskiej bazie / @ArtisanalAPT / Twitter