Eksplozja tamy na Dnieprze. Oszacowano straty. Astronomiczna kwota

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

Ukraiński minister środowiska Rusłan Strilets przekazał we wtorek, że zniszczenie zapory wodnej w Nowej Kachowce spowodowało straty, których wartość oszacowano wstępnie na 1,2 miliarda euro. Do wysadzenia tamy na Dnieprze doszło 6 czerwca. W wyniku powodzi życie straciło co najmniej 50 osób, a środowisko naturalne zostało zdewastowane.

Zdjęcie Straty po powodzi po zniszczeniu tamy szacuje się na ponad miliard euro / Associated Press / East News