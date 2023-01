Ekspert: Opóźnienie w sprawie Leopardów wpłynie na reputację Niemiec na lata

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

Jeśli Berlin nie zezwoli na dostawę czołgów Leopard do Ukrainy, może to mieć fatalne konsekwencje dla reputacji Niemiec - ostrzega Ed Arnold, ekspert brytyjskiego think-tanku Royal United Services Institute. Pomimo nacisków rząd Niemiec nie podjął jeszcze decyzji w sprawie dostawy czołgów do Kijowa.

Zdjęcie Niemiecki czołg Leopard 2 / Abaca/ABACA / East News