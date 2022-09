- Kreml jest w sytuacji przegranej wojny. Już dawno przegrał ją politycznie, a teraz wojskowo. Oni stracili armię i ta świadomość dotarła do Putina i jego otoczenia. Mobilizacja jest próbą reakcji na tę sytuację, ale ona nie przyniesie pożądanych efektów - przekonuje Pawieł Łuzin.

- Jednak tak jak tonący chwyta się brzytwy, tak Kreml chwyta się teraz mobilizacji, licząc, że uda się zastąpić świeżo zmobilizowanymi siłami poważnie przetrzebione siły na froncie - dodaje analityk.

Rosjanie uciekają przed mobilizacją

Według źródeł "Nowej Gaziety Jewropa" w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa w ciągu pierwszych pięciu dni od ogłoszenia w Rosji "częściowej mobilizacji" z Rosji wyjechało ponad 260 tys. mężczyzn, czyli niemal tyle, ile Kreml - przynajmniej oficjalnie - zamierza zmobilizować na wojnę z Ukrainą.

- Można powiedzieć, że zjawisko ucieczki przed mobilizacją ma charakter masowy. Wydaje się, że chętnych do dobrowolnego pójścia na wojnę nie ma zbyt wielu. Są tacy, którzy być może i nie chcą walczyć, ale próbują sami siebie przekonać, że "państwo wzywa, to trzeba iść". Oni nie chcą walczyć, ale też nie chcą protestować i muszą jakoś rozstrzygnąć swój dysonans poznawczy. Sięgają przy tym po kremlowską mitologię o tym, że "nie jest to walka z Ukrainą, ale z NATO" - analizuje Łuzin.

Główną "ofiarą" mobilizacji stają się, jak ocenia, "najsłabsze grupy" - czyli ci, którzy pochodzą z biednych regionów, pracownicy zakładów, którzy dostają wezwania w miejscu pracy i nie mają wystarczającej wiedzy i znajomości swoich praw, by wykłócać się z państwem, ludzie, którzy mają kredyty i innego rodzaju obciążenia.

Ekspert: Karabinów nie starczy dla wszystkich

Łuzin przypomina, że "Kreml próbował już różnych sposobów, by zregenerować swoje siły wojskowe" - władze Rosji przeprowadzały już przecież od miesięcy nabór tzw. ochotników i ten plan nie został wykonany. Nie udało się też zrealizować planowej kampanii poborowej. Zamiast ponad 134 tys. powołano 89 tys.

Wyrazem desperacji jest również mobilizowanie więźniów z zakładów karnych.

To wszystko, zdaniem eksperta, świadczy o tym, że "ani ci, którzy werbalnie popierali wojnę, ani ci, którzy udawali, że jej nie widzą i próbowali żyć, tak jak wcześniej", nie pałają chęcią, by wziąć do ręki broń.

- Ta broń jest, tzn. karabinów dla wszystkich starczy. Ale to, że ktoś ma karabin, czy nawet umie z niego strzelać, nie oznacza, że umie walczyć i że jest żołnierzem. Armia to nie tylko karabiny, ale sprzęt pancerny, artyleria, lotnictwo, łączność, logistyka, przede wszystkim - umiejętność zgranego działania w ramach oddziału. Kto ma szkolić zmobilizowanych, jeśli oficerowie są na froncie, już tam zginęli albo są ranni? - pyta Łuzin.

Wojna domowa w Rosji?

Według Łuzina "plan mobilizacji nie zostanie zrealizowany tak jak chciałby Kreml", a przeprowadzana w obecnej formie "nie ma sensu wojskowego" i nie zmieni istotnie sytuacji na froncie. - Jeśli Rosja straciła armię, która była przygotowywana długo, to jak ta ludzka masa, niewyszkolona i źle uzbrojona może istotnie zmienić sytuację? - mówi Łuzin.

- Mało tego, mobilizacja będzie destabilizować sytuację wewnętrzną i sytuację gospodarczą - dodaje.

Protesty w Rosji na razie ekspert ocenia jako "umiarkowane" i trudno ocenić, czy będą one eskalować. - Może jednak być tak, że ta mobilizacja i wszystko, co jest z nią związane, przekształci, jak mówił Lenin, wojnę imperialistyczną w wojnę domową - podsumowuje analityk.