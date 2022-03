Ekipa Nawalnego gra na nosie ulubieńcowi Kremla. Odkryli kolejne luksusowe posiadłości

Władimir Sołowjow to "pupil" Władimira Putina. Jest głównym propagandystą rosyjskiej telewizji państwowej, która znacząco przykłada się do zalewania Rosjan kłamstwami na temat wojny w Ukrainie. Państwowe media w Rosji od początku inwazji twierdzą, że żadnej wojny nie ma, a to, co dzieje się w Ukrainie to "specjalna operacja wojskowa" wymierzona w "nacjonalistów" i "terrorystów".

Z powodu działań Rosji na kraj nałożono jednak bezprecedensowe sankcje gospodarcze. Na działaniach Władimira Putina tracą również rosyjscy oligarchowie. Jednym z nich jest Władimir Sołowjow. Choć stracił on już dwie posiadłości leżące nad włoskim jeziorem Como, konfiskaty mogą pójść jeszcze dalej. Po zajęciu pierwszych willi, propagandysta płakał podczas jednego z programów, skarżąc się na swój los.

Reklama

Współpracownicy więzionego w Rosji Aleksieja Nawalnego opublikowali nagranie, którym grają na nosie oligarchy. Na terenie jednej z willi urządzili sobie piknik, czym zakpili z Sołowjowa. Co jednak ważniejsze, poinformowali oni, że udało im się zlokalizować kolejne posiadłości należące do propagandysty. Obie znajdują się we Włoszech. Pierwsza ma należeć do samego Sołowjowa, a druga miała zostać kupiona na nazwisko jego matki. Jak jednak wynika z ustaleń ekipy Nawalnego, matka propagandysty nie ma środków, z których mogłaby sfinansować taką inwestycję.

Wojna w Ukrainie

Od 24 lutego trwa wojna, którą na terenie Ukrainy wywołał rosyjski prezydent Władimir Putin. Rosyjska armia okupuje część ukraińskiego terytorium, skupiając swoje siły na wschodzie, południowym wschodzie i północy kraju. Rosjanie wciąż nie byli w stanie przedrzeć się przez obronę Kijowa, który usiłują zająć już od pierwszych dni wojny.

Ukraińcy stawiają opór. Do kraju wraca wielu mężczyzn, którzy zdecydowali się wspomóc obronę kraju. Z Ukrainy wyjechały tłumy uchodźców, w głównej mierze kobiet i dzieci. Rosjanie ostrzeliwują bowiem budynki mieszkalne i inne cele cywilne. Życie w wielu regionach Ukrainy jest obecnie niemożliwe.