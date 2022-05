Egzekucje mieszkańców Buczy. Ujawniono tożsamość sprawcy

20 maja The New York Times opublikował materiał opisujący sprawę zabójstwa dziewięciu mężczyzn - mieszkańców podkijowskiej Buczy. Mężczyźni zostali znalezieni w jednym z domów w tym mieście, przesłuchani, a następnie zabrani na dziedziniec pobliskiego budynku i rozstrzelani. Przeżył tylko jeden z nich.

W artykule zamieszczone zostały także zdjęcia z nagrania kamer monitoringu. Monitoring znajdował się po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko miejsca egzekucji. "Udało nam się zidentyfikować jednego z rosyjskich żołnierzy" - podaje ukraiński portal "Ważne historie".

Reklama

Telegram

Egzekucje mieszkańców Buczy. "Jeden ze sprawców to Czyngiz Atantajew"

"Z dużym prawdopodobieństwem, na zdjęciu opublikowanym przez The New York Times, po prawej stronie znajduje się 37-letni Czyngiz Atantajew. Wskazuje na to zarówno program do rozpoznawania twarzy, jak i szczegóły biograficzne Rosjanina" - informują media.

Mężczyzna pochodzi z Magadanu, ale od wielu lat mieszka w Pskowie. Tam też stacjonują 204 i 2434 pułki szturmowe, które według "The New York Times" brały udział w masakrze w Buczy.

W Ukrainie toczy się już proces wziętego do niewoli rosyjskiego żołnierza, który przyznał się do zabicia ukraińskiego cywila. Miał to zrobić na rozkaz swojego dowódcy. Grozi mu dożywocie.