Efekty ukraińskiej kontrofensywy. Odbili terytorium okupowane od 2014 roku

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

Ukraińskie wojska odzyskały kontrolę nad fragmentem obszaru w Donbasie, który Federacja Rosyjska okupowała nielegalnie od 2014 roku. To pierwszy taki przypadek od wybuchu pełnoskalowej inwazji. Co więcej, armia Ukrainy miała też mocno nadwyrężyć siły prorosyjskich oddziałów, które działają w tym regionie. To kolejna w ostatnich dniach informacja o postępach Ukraińców realizujących zadania militarne w ramach długo zapowiadanej kontrofensywy.

Zdjęcie Ukraińcy pierwszy raz od początku wojny odbili terytorium okupowane przez Rosjan od 2014 roku / Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine / Getty Images