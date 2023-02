Prezydent Rosji Władimir Putin w orędziu do narodu oskarżył Zachód o wojnę w Ukrainie oraz zawiesił udział Rosji w traktacie o redukcji zbrojeń. Niemiecka prasa nie zostawia na nim suchej nitki.



Za wojnę w Ukrainie jest odpowiedzialny...Zachód

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze krytycznie: "W gruncie rzeczy orędzie Putina o stanie państwa nie zawierało wiele nowego. (...) Było usprawiedliwieniem wojny napastniczej, której nie da się usprawiedliwić. (...) Kłamstwem jest, gdy Putin mówi, że Zachód rozpoczął tę wojnę. (...) Nie jest też prawdą, że Zachód chce przekształcić lokalny konflikt w konflikt globalny. Gdy stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ najeżdża sąsiedni kraj w celu zajęcia jego terytorium, nie jest to sprawa lokalna, tylko brutalne pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych, wobec którego żaden naród nie może być obojętny. To właśnie Putin rozszerza konflikt poza Ukrainę, wielokrotnie grożąc Zachodowi użyciem broni atomowej. (...) A to, że nie tylko odniósł się do nowych naziemnych systemów broni strategicznej, ale także zawiesił traktat ‘New Start’ jest nieodpowiedzialne".

