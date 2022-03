Dziś Idy marcowe. Władimir Putin jak Juliusz Cezar? Prezydent Rosji ma się czego bać?

Idy marcowe z łac. Idus Martiae to dzień święta rzymskiego boga wojny – Marsa, na którego cześć organizowano parady wojskowe i przegląd wojsk. Podczas obchodów Id marcowych w 44 roku p.n.e. doszło udanego do zamachu na życie Juliusza Cezara — jednego z najbardziej znanych dyktatorów w historii.



Cezar zginął w wyniku obrażeń, jakich doznał po 23 pchnięciach sztyletem. Zamachowcami byli wpływowi Rzymianie, którym nie podobały się polityczne decyzje wodza. Wśród nich był m.in. przyjaciel Juliusza Cezara — Brutus, do którego dyktator miał skierować swoje ostatnie słowa: I ty, Brutusie, przeciwko mnie?

Idy Marcowe. Juliusz Cezar nie bał się zamachu?

Chociaż od morderstwa Juliusza Cezara minęło już ponad dwa tysiące lat, okoliczności zamachu na rzymskiego dyktatora do dziś wzbudzają emocje przy okazji Id marcowych. Juliusz Cezar na pół roku przed śmiercią został obwołany dożywotnim dyktatorem. Jego pozycja wydawała się niepodważalna, zwłaszcza że miał plan na to, jak rozwijać swoje imperium. Decyzje polityczne Juliusza Cezara nie podobały się jednak wpływowym Rzymianom, którzy chcieli żyć w republice.

Zdjęcie Rzeźba przedstawiająca Juliusza Cezara / Collection Roger-Viollet / East News

Cezar otrzymywał ostrzeżenia przed zamachem, jednak nie zadbał o odpowiednią ochronę. Sądził, że nikt nie odważy się podnieść na niego ręki. Na noc przed śmiercią Cezara jego żona Kalpurnia miała ponoć koszmar. Śniła o tym, że jej mąż leżał martwy na jej kolanach.

Prosiła go, aby nie udawał się na obrady sejmu. On jednak poszedł na nie i w dzień, w którym przypadały idy marcowe, Juliusz Cezar zginął z rąk rzymskiej elity. Tiliusz Cymber zerwał z niego ubranie, dając znak zamachowcom, wśród których znaleźli się m.in. Marek Brutus i Gajusz Kasjusz. Imperator nie miał szans przeżyć po 23 ciosach sztyletem. Osunął się na ziemię, a jego mordercy uciekli.

Władimir Putin jak Juliusz Cezar?

Historia Juliusza Cezara została przypomniana w ostatnich dniach w licznych postach w sieciach społecznościowych. We wpisach porównywano go do Władimira Putina, który - zwłaszcza w ostatnim czasie - przysporzył sobie wielu wrogów. Sankcje nałożone na Rosję w związku z atakiem na Ukrainę odbijają się katastrofalnie na gospodarce państwa i codziennym życiu zwykłych Rosjan. Rubel praktycznie upadł, a tamtejsi oligarchowie stracili fortunę i dawną pozycję na świecie.



Czy w związku z tym Władimir Putin powinien obawiać się o własne życie? Po wybuchu wojny w Ukrainie amerykański polityk, Lindsey Graham, otwarcie zasugerował na Twitterze, że Rosji i światu byłoby lepiej bez Władimira Putina.

Czy w Rosji jest Brutus? Czy w rosyjskiej armii jest bardziej udany pułkownik Stauffenberg? Jedyny sposób, w jaki to się skończy, to załatwienie tego gościa przez kogoś w Rosji. Wyświadczyłbyś swojemu krajowi - i światu - wspaniałą przysługę. - stwierdził Lindsey Graham we wpisie na Twitterze

Rocznicę śmierci Juliusza Cezara w mniej oczywisty sposób wiązali z Władimirem Putinem także inni. Na przykład dziennikarz Krzysztof Berenda zapytał wymownie swoich obserwatorów "A wiecie, że jutro przypadają idy marcowe?" i wrzucił gif z wizerunkiem rosyjskiego dyktatora.



Łukasz Schreiber z PiS przypomniał z kolei fragment sztuki Williama Shakespeare'a "Juliusz Cezar":



Zdjęcie Mural antywojenny w Gdańsku / Wojciech Stóżyk / Reporter

