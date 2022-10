Dziesiątki rakiet uderzają w Ukrainę

Oprac.: Artur Pokorski Ukraina - Rosja

Z rosyjskiego Astrachania wyleciało 37 rakiet. Dotrą do Ukrainy ok godz. 11 (10 czasu polskiego) - mówił na antenie Polsat News Nikoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy. Pojawiły się też informacje o rakietach posyłanych z Morza Czarnego. Po godz. 10 pojawiły się pierwsze informacje o kolejnych eksplozjach we Lwowie. Od rana rosyjskie pociski spadają na wiele ukraińskich miast.

Zdjęcie Rosja ostrzeliwuje ukraińskie miasta / ТРУХА/Telegram / materiał zewnętrzny