W poniedziałek w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa - symbol zwycięstwa ZSRR z III Rzeszą podczas II wojny światowej. Tegoroczne obchody są jednak inne niż wszystkie z uwagi na wojnę, którą Rosja prowadzi w Ukrainie.

Podczas parady wojskowej pojawili się żołnierze epatujący literą "Z" - symbolem rosyjskich wojsk okupacyjnych. W czasie uroczystości głos zabrał także Władimir Putin. Słowa rosyjskiego przywódcy cytuje Reuters.

Władimir Putin mówił o rzekomych powodach wojny

Putin zapewniał, że "w grudniu ubiegłego roku Rosja proponowała zawarcie umowy o gwarancjach bezpieczeństwa". - Wszystko poszło na marne - mówił, winiąc za niepowodzenie Zachód. - W tym czasie trwały przygotowania do ataku na nasze historyczne ziemie, w tym Krym - uznał Putin, przedstawiając przekłamany obraz wojny w Ukrainie. W rzeczywistości to Putin dążył do podporządkowania sobie wschodnich regionów niepodległej Ukrainy, a niepowodzenia w tym zakresie spowodowały, że wszczął wojnę.

Następnie Putin powtórzył kremlowską propagandę odnoszącą się do kwestii posiadania przez Ukrainę broni masowego rażenia. Putin dodał też, że NATO zaczęło "przejmować kontrolę wojskową blisko rosyjskich granic".

- Wszystko wskazywało na to, że starcie z neonazistami i banderowacami wspieranymi przez USA i innych partnerów było nieuniknione - orzekł prezydent Rosji. - Widzieliśmy rozbudowę infrastruktury wojskowej, pracę setek doradców wojskowych i regularne dostawy nowoczesnej broni z NATO. Poziom niebezpieczeństwa wzrastał z każdym dniem. Rosja prewencyjnie odrzuciła agresora. Było to konieczne - dodał, tłumacząc rzekome powody wywołania wojny.

Putin: Śmierć każdego żołnierza zostanie wynagrodzona rodzinom

Putin zwrócił się także do żołnierzy walczących po stronie Rosji. - Walczcie za ojczyznę, o jej przyszłość, by nikt nie zapomniał o lekcjach II wojny światowej - mówił. Dodał również, że śmierć każdego rosyjskiego żołnierza zostanie wynagrodzona rodzinom.

Rosyjski przywódca wbił również szpilkę "satelitom" USA, jak nazwał partnerów USA w NATO. Zdaniem Putina kraje te działają pod dyktando USA. - Rosja ma inny charakter. Nigdy nie porzucimy naszej miłości do ojczyzny, naszej wiary i tradycyjnych wartości, zwyczajów naszych przodków i naszego szacunku dla wszystkich narodów i kultur - stwierdził Putin.