W Rosji rozpoczęły się przygotowania do obchodów Dnia Zwycięstwa. Główne uroczystości i parada odbędą się na Placu Czerwonym w Moskwie w bezpośrednim sąsiedztwie Kremla. Rosyjscy żołnierze już od wielu dni biorą udział w próbach przed defiladą.

Dzień Zwycięstwa w Rosji. Główne obchody w Moskwie

Kreml informował wcześniej, że na paradzie na pewno wystąpi prezydent Rosji Władimir Putin. We wcześniejszych obchodach tej uroczystości brały też udział zagraniczne delegacje - zmieniło się to jednak po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

W tegorocznych obchodach udział weźmie tylko prezydent Kirgistanu, Sadyr Dżaparow. Będzie to jedyny zagraniczny przywódca, który obejrzy paradę na Placu Czerwonym. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdził we wcześniejszych komunikatach, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, bo zaproszenia do innych przywódców "nie były wysyłane".

Zdjęcie Przygotowania do Dnia Zwycięstwa / Xinhua News / East News

- W tym roku nie było specjalnych zaproszeń, to nie jest okrągła data. W tym roku wizyta prezydenta Kirgistanu, pana Żaparowa, odbędzie się dzień wcześniej, jednak, postanowił on zostać na paradzie i dzielić z nami dumę z Dnia Zwycięstwa - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Parada w Moskwie będzie skromniejsza

W ubiegłorocznym obchodach nie wziął udział żaden zagraniczny przedstawiciel.

Tegoroczna parada ma być skromniejsza od wcześniejszych obchodów. Ma to związek ze stratami rosyjskiego wojska, które wywołała wojna na Ukrainie. Większość maszyn, które zazwyczaj brały udział w defiladzie, została zniszczona na linii frontu. W ubiegłym roku nie odbyły się m.in. pokazy samolotów, ponieważ rosyjska armia ponosiła duże straty w arsenale lotniczym.

Zdjęcie Przygotowania do Dnia Zwycięstwa / Xinhua News / East News

W poprzednich latach parady z okazji Dnia Zwycięstwa odbywały się też w innych miastach Rosji. W tym roku zostały odwołane m.in. w Kursku i Biełogorodzie. Jako oficjalny powód podano "względy bezpieczeństwa".

9 maja. Najważniejsze święto dla Rosjan

Dzień Zwycięstwa jest najważniejszym świętem państwowym w Rosji. Nawiązuje do zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej z Niemcami. Władimir Putin podczas swojego urzędowania wykorzystywał to święto do manifestowania siły Kremla, a pokaz potencjału różnych rodzajów sił zbrojnych rosyjskiego wojska miał stanowić przekaz dla Zachodu.

Huczne obchody pomogły rosyjskiemu przywódcy wykreować się także na obrońcę rosyjskiej tradycji i historii.



