Wśród eksponatów ustawionych na korytarzu znalazł się młot kowalski Grupy Wagnera ceremonialnie ułożony w futerale na skrzypce. Widnieje na nim dedykacja: "Alaksandrowi Ryhorawiczowi" - czyli Alaksandrowi Ryhorawiczowi Łukaszence.



Dzieci zwiedzały pałac Łukaszenki. Wśród eksponatów młot kowalski Grupy Wagnera

Młot jest bardzo podobny do tego, który niedawno podarował muzeum wojsk powietrznodesantowych gimnazjum w Rzeczycy dowódca jednego z oddziałów "Wagnera" Mikołaj Budźko, pseudonim "Bies". Różni się dedykacją.

Reklama

Wideo youtube

Grupa Wagnera próbuje zbudować w masowej świadomości mit bezwzględnych najemników, publikując nagrania z użyciem młotów kowalskich, używanych do "wymierzania kar", czyli zabijania, np. dezerterów.

Podobny młot, zakrwawiony, Jewgienij Prigożyn wysłał też do Parlamentu Europejskiego. Miała być do odpowiedź na działanie europosłów, którzy wezwali UE do uznania Grupy Wagnera za organizację terrorystyczną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kluzik-Rostkowska: Z komisji cieszy się rosyjska agentura w Polsce RMF