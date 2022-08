"Dyskredytował armię rosyjską". Opozycjonista aresztowany

Rosyjski opozycjonista Jewgienij Rojzman, były mer Jekaterynburga, został zatrzymany w środę rano; oskarżono go o "dyskredytację armii", za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - poinformowało Radio Swoboda.

