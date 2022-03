Podczas niedzielnej konferencji prasowej szef KPRM mówił o pomocy ogarniętej wojną Ukrainie. Jak tłumaczył, uruchomiona została centralna, rządowa platforma koordynacji pomocy humanitarnej.

- W ramach istniejącej strony pomagamukrainie.gov.pl uruchamiamy centralną, rządową platformę koordynacji pomocy humanitarnej; udało się stworzyć najprostszą możliwą formę odprawy pomocy humanitarnej, rezygnując ze względu na wojnę z normalnych procedur - powiedział w niedzielę szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk podkreślił na konferencji prasowej, że 11 dni temu Rosja brutalnie napadła na Ukrainę, mordowani są cywile, niszczona jest infrastruktura, a tysiące ludzi jest pozbawianych możliwości normalnego życia. "W tym dramatycznym czasie procedury muszą być pozostawione na boku" - dodał.

Pomoc Ukrainie. Dworczyk: Upraszczamy zasady transportu pomocy humanitarnej samochodami ciężarowymi

Michał Dworczyk poinformował też o nowych zasadach transportu pomocy humanitarnej. Uproszczone zasady dotyczą samochodów ciężarowych.

- Zostały wyznaczone dwa przejścia graniczne, przez które ta pomoc będzie transportowana: Dorohusk-Jagodzin i Korczowa-Krakowiec. Przez te dwa przejścia mogą trafiać na Ukrainę wszystkie transporty ciężarowe pomocy humanitarnej - tłumaczy Michał Dworczyk.

Michał Dworczyk zaznaczył, że "Ten system działa od północy, pierwsze transporty przeszły już w ten sposób, teraz o nim oficjalnie komunikujemy" - przekazał szef KPRM.

Aby wysłać pomoc samochodem ciężarowym należy znaleźć partnera, który ją odbierze na miejscu. Wchodząc na stronę pomagamukrainie.gov.pl trzeba wypełnić prosty formularz z podstawowymi danymi: kto wysyła, co wysyła, do kogo, przez które przejście oraz kiedy to zrobi. Po wypełnieniu formularza generowany jest dokument i z nim należy jechać na granicę, by przekroczyć ją "w procedurze absolutnie uproszczonej, ekstraordynaryjnej, nigdy nie obowiązującej na granicy polsko-ukraińskiej" - dodał Michał Dworczyk.

- Potrzebujemy profil zaufany, by potwierdzić podmiot, który wysyła pomoc. Gdy organizacja zagraniczna chce przesłać pomoc, a nie posiada profilu, musi skontaktować się poprzez podany na stronie adres mailowy - mówił szef KPRM.

Wojna w Ukrainie. Każdy może wysłać pomoc

W trakcie konferencji Dworczyk tłumaczył, że pomoc na Ukrainę mogą wysyłać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje. Pomoc mogą wysyłać także podmioty prywatne - na przykład firmy oraz samorządy. Zaznaczył, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadal będzie wysyłała transporty z pomocą. Dziennie, jak mówił, RARS wysyła ponad 100 tirów na Ukrainę

- Z każdym dniem coraz więcej organizacji pozarządowych, samorządów, ludzi dobrej woli włącza się w tą pomoc i stara się pomagać swoim przyjaciołom, miastom partnerskim. W tej chwili jesteśmy w stanie włączyć już w sposób uporządkowany szereg podmiotów, czyli organizacji pozarządowych, samorządów, firm które chcą pomagać na miejsce, na Ukrainie naszym walczącym o niepodległość sąsiadom" - powiedział Dworczyk.

