W konferencji prasowej udział wzięli: szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, minister infrastruktury Ukrainy Oleksandra Kubrakova, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda podkarpacka Ewa Leniart oraz podsekretarz stanu w ministerstwie finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny.

Nowe przejście graniczne z Ukrainą

- Dobrą informacją, którą mamy dzisiaj do przekazania jest ta, że kolejne przejście graniczne między Polską a Ukrainą, którego otwarcie było zaplanowane na rok 2025, dzięki decyzjom pana premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów właściwych, przede wszystkim pana ministra Andrzeja Adamczyka, zostanie otwarte za niecały rok, przed wakacjami. W 2023 roku powinniśmy uruchomić przejście w Niżankowicach-Malhowicach - przekazał Dworczyk.

Jak mówił, "zwiększy to dalsze możliwości wymiany towarowej i osobowej między Polską a Ukrainą".

Szef KPRM dziękował też wszystkim instytucjom, dzięki którym można było tak szybko i sprawnie ten projekt zrealizować.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk (3L), minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakov (L), minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (3P), wojewoda podkarpacka Ewa Leniart (2P) oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny (P) podczas konferencji prasowej na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec

Większa wymiana towarowa między Polską a Ukrainą

- Otwieramy kolejną linię modernizowanego przejścia, od jutra będzie działał nowy terminal autobusowy. Przypominam spotkanie, jakie odbyło się tutaj przed niecałymi dwoma miesiącami, od tego czasu bardzo dużo się tutaj zmieniło. Nie przestajemy, głównym celem jest zwiększenie wymiany towarowej między naszymi krajami oraz zwiększenie komfortu przekraczania granicy dla naszej obywateli - przekazał z kolei minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakov, który podziękował za zaangażowanie polskiej stronie.

Odniósł się także do zapowiedzi wcześniejszego o dwa lata uruchomienia nowego przejścia granicznego między Polską a Ukrainą w Niżankowicach-Malhowicach, które ma zacząć działać w przyszłym roku.

- Widzimy, że wymiana towarowa i ruch osobowy zwiększa się co chwila, co pokazuje, że wcześniej infrastruktura przejść nie odpowiadała wymaganiom - dodał Oleksandr Kubrakow.

- Dzisiaj dobry dzień, dobre informacje przede wszystkim dla przedsiębiorstw autobusowych i firm, które zajmują się transportem samochodowym, przewożą towary na linii Ukraina-Polska. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie osobiste zaangażowanie prezydentów Polski i Ukrainy i premiera Morawieckiego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Mamy nadzieję, że rzecz która jest niemożliwa, czyli przedłużenie autostrady A4 w kierunku Lwowa, dalej włączenie się do sieci drogowej Ukrainy, uda się zrealizować, uda się zrealizować. Bo z takimi parterami takie projekty to nie jest wielki problem - dodał.

Minister poinformował też, że na kolejnym przejściu granicznym między Polską a Ukrainą, które zostanie otwarte w 2023 roku przed wakacjami w Niżankowicach-Malhowicach, zmodernizowana zostanie również linia kolejowa.

Mariusz Gojny, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, podkreślił, że KAS "z wielkim zadowoleniem przyjmuje fakt uruchomienia pełnego ruchu odpraw w ruchu osobowym na nowoczesnej platformie autostradowej".