Dwóch rosyjskich żołnierzy skazanych za zbrodnie wojenne w Ukrainie

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

Na 11 i pół roku więzienia​ ukraiński sąd skazał we wtorek dwóch rosyjskich żołnierzy. Mężczyźni usłyszeli wyrok za ostrzeliwanie miasta we wschodniej Ukrainie - informuje Reuters. To drugi wyrok w sprawie zbrodni wojennych od 24 lutego.