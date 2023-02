Dwa wybuchy na lotnisku w Mińsku. Rosjanie mogli stracić ważny samolot

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Rosjanie mogli stracić bardzo ważny i drogi samolot rozpoznawczy A-50 - donoszą białoruskie niezależne media. Maszyna miała stacjonować na lotnisku w podmińskich Maczuliszczach, gdzie w niedzielę rano doszło do dwóch eksplozji. Szef jednej z opozycyjnych inicjatyw na Białorusi stwierdził, że do sabotażu przyczynili się białoruscy partyzanci. Władze w Mińsku nie odniosły się do zdarzenia.

Zdjęcie Na lotnisku po Mińskiem Rosjanie mogli stracić bardzo ważny samolot rozpoznawczy A-50 / Google Maps/Twitter: @nexta_tv /