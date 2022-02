Wojskowi odpowiedzialni za nabory do armii i WOT nie podają konkretnych liczb, ale podkreślają, że w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, zainteresowanie służbą jest bardzo duże.

Wojna w Ukrainie. Polacy wstępują do wojska

Jak przekazał w rozmowie z Interią gen. Artur Dębczak, dyrektor biura Programu Zostań Żołnierzem, aktualnie na stronę zostanzolnierzem.pl loguje się sześć razy więcej osób, niż jeszcze kilkanaście dni temu.

- Otrzymujemy olbrzymią liczbę zapytań, telefonów - potwierdza w rozmowie z Interią płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT, zaznaczając, że w tej chwili nie ma jeszcze konkretnych danych.

Część osób pyta o krótkie szkolenia z obsługi konkretnej broni, np. karabinów.

Wojskowi podkreślają, że aktualnie procesy rekrutacyjne wydłużyły się, dlatego należy cierpliwie czekać na odpowiedź i wezwanie na szkolenia.

Wojna w Ukrainie. Rekordowe stawiennictwo w WOT

Płk Pietrzak zwraca uwagę, że tuż po wybuchu wojny w Ukrainie - w dniach 24 i 25 lutego - żołnierze WOT z Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia zostali alarmowo powołani w trybie natychmiastowym i nigdy wcześniej w historii WOT nie odnotowano tak wysokiego współczynnika stawiennictwa. Do służby w ciągu kilku godzin zgłosiło się ponad 90 proc. wezwanych.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. W strukturze WOT jest piętnaście brygad OT oraz dwa centra szkolenia. Liczebność WOT wynosi obecnie blisko 32 tys. żołnierzy. W 2022 roku planowane jest uruchomienie formowania kolejnych brygad OT (stołecznej, nadbużańskiej oraz przemyskiej).

Procedowana właśnie Ustawa o obronie ojczyzny umożliwi wzmocnienie polskiej armii - zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska.

Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy - 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy WOT.