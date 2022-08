20 sierpnia w wyniku eksplozji zginęła Daria Dugina - córka rosyjskiego ideologa i filozofa Aleksandra Dugina. Wybuchł samochód, do którego wsiadła 29-latka. Do zamachu przyznała się rosyjska organizacja Narodowa Armia Republikańska, która wzywa do obalenia Władimira Putina.

To jednak nie przekonało rosyjskich służb. W swoim śledztwie stwierdzili, że za zamachem stoją "ukraińskie służby specjalne". W tej sprawie dochodzenie prowadziła Federalna Służba Bezpieczeństwa. Ukraińcy natomiast utrzymują, że nie mają nic wspólnego z wybuchem. "Nie jesteśmy państwem przestępczym jak Federacja Rosyjska, a tym bardziej nie jesteśmy państwem terrorystycznym" - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy.

Oświadczenie Aleksandra Dugina

W poniedziałek Konstatnin Małofiejew - biznesmen i przyjaciel Dugina opublikował w Telegramie jego oświadczenie.

"W wyniku zamachu terrorystycznego przeprowadzonego przez nazistowski reżim ukraiński, moja córka Daria Dugina została brutalnie zamordowana. Zginęła w wyniku wybuchu, do którego doszło na moich oczach" - stwierdza rosyjski ideolog. "Była piękną, prawosławną, dziewczyną, patriotką, korespondentką wojenną i filozofką. Jej przemówienia i sprawozdania były zawsze wnikliwe, oparte na faktach i powściągliwe. Nigdy nie wzywała do przemocy czy wojny" - pisze dalej.

Na początku marca Dugina, mówiąc o rosyjskiej inwazji na Ukrainę oświadczyła, że "wojna nie rozpoczęła się sześć dni temu, została zapoczątkowana przez reżim Ukrainy przeciwko Donbasowi. Rosja nie rozpoczęła działań wojennych, tylko je kończy".

Jej ociec w oświadczeniu stwierdza też, że zamachu dokonano "nikczemnie i podstępnie", ale narodu rosyjskiego "nie da się złamać nawet takimi niemożliwymi do zniesienia ciosami. Chcieli zmiażdżyć naszą wolę krwawym terrorem wobec najlepszych i najsłabszych spośród nas. Ale nie uda im się".

"Nasze serca nie są spragnione tylko zemsty, czy zapłaty. To płytkie, nie po rosyjsku. Chcemy po prostu naszego zwycięstwa. Moja córka na ołtarzu złożyła swoje panieńskie życie. Dlatego wygrajmy, proszę!" - podsumował Aleksandr Dugin.

Telegram

Kim jest Aleksandr Dugin?

W swoich wystąpieniach ideolog krytykuje Zachód i liberalizm, wspierając jednocześnie idee totalitarne. Inspiracje czerpie z konserwatyzmu, bolszewizmu i koncepcji eurazjatyzmu. Jego pomysły są przychylnie przyjmowane na Kremlu i stają się podstawą współczesnej tożsamości Rosjan.

Otwarcie wspierał aneksję Krymu i ruchy separatystyczne w Donbasie. W czasie walk wzywał do zabijania Ukraińców.