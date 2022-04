Druga eksplozja w obwodzie biełgorodzkim

W rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, przy granicy z Ukrainą, w piątek około godz. 12 czasu polskiego, była słyszalna kolejna eksplozja - donosi portal Ukrainska Prawda.

Wcześniej gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow informował o pożarze w magazynie ropy i oskarżył o jego spowodowanie ukraińskie wojska. Strona ukraińska zaprzecza.

Do drugiej piątkowej eksplozji miało dojść we wsi Nikolskoje.

Kułeba: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział po pierwszych porannych doniesieniach, że nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć zaangażowaniu Ukrainy w atak na magazyn ropy w Biełgorodzie, ponieważ "nie jest wtajemniczony we wszystkie informacje wojskowe".

Także we wtorek ukraińskie media podawały, powołując się na Gładkowa, że w pobliżu miasta Biełgorod we wsi Krasnyj Oktiabr miało dojść do eksplozji, w której rannych zostało czterech rosyjskich wojskowych.

Pieskow: Władimir Putin poinformowany

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że prezydent Rosji Władimir Putin został "poinformowany o incydencie" w Biełgorodzie. Jak wskazał, cytowany przez agencję Reutera, wydarzenia te nadały "niekorzystny ton rozmowom pokojowym z Kijowem".

- Oczywiście nie można tego postrzegać jako stwarzanie komfortowych warunków do kontynuowania rozmów - stwierdził Pieskow, dodając, że podjęto działania, aby zapobiec zakłóceniom w dostawach paliw w mieście.