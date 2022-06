Dramatyczna sytuacja w Mariupolu. Ludzie mdleją w kolejkach po jedzenie

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

Sytuacja mieszkańców Mariupola stała się dramatyczna. Codziennie w kolejce po jedzenie czeka do 2 tys. osób, ale większość stoi na próżno. Przez sześć godzin, na słońcu i bez dostępu do wody. Każdego dnia do szpitala przywożeni są ludzie, którzy zemdleli, czekając na racje żywnościowe.

Zdjęcie Zniszczony Mariupol / STRINGER / AFP / East News