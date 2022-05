Dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołynśkyj napisał na Facebooku, że może mieć tylko nadzieję na cud.

Dramat Azowstalu. Dowódca apelu do "siły wyższej"

"Aby siła wyższa znalazła rozwiązanie, które nas uratuje!" - napisał Wołynśkyj i dodał: "Wygląda na to, że trafiłem do jakiegoś piekielnego reality show, gdzie my walczymy o nasze życie, a cały świat ogląda tę ciekawą sztukę!"

Mariupol od tygodni znajduje się niemal całkowicie pod rosyjską kontrolą. Oddziały ukraińskie znajdują się w odległości około 100 kilometrów i nie są w stanie pomóc pozostałym w zniszczonym mieście żołnierzom.

Reklama

Ukraiński Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę o negocjacjach dotyczących ewakuacji rannych, personelu medycznego i pozostałych żołnierzy. Strona rosyjska wielokrotnie zapowiadała, że nawet w przypadku poddania się ukraińskich żołnierzy, zostaną oni wzięci do niewoli.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Ewakuacja Azowstalu. "Zginęło trzech żołnierzy"

Według doniesień z Kijowa i Moskwy w sobotę ewakuowano przebywające na terenie huty kobiety, dzieci i osoby starsze. Oznacza to, że w fabryce atakowanej przez Rosjan pozostali jedynie żołnierze.

Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, z terenu Azowstalu uratowano ponad 300 cywilów. Według ukraińskiego sztabu generalnego "wróg nadal prowadzi działania szturmowe".

"W trakcie ewakuacji zginęło trzech ukraińskich żołnierzy, a sześciu zostało rannych" - poinformował Wołynśkyj.

Wojna w Ukrainie. Rząd apeluje do Lekarzy Bez Granic

Rząd Ukrainy już wcześniej zwrócił się do Lekarzy Bez Granic o pomoc medyczną dla obrońców Azowstalu. "Zwróciliśmy się o pomoc w przeprowadzeniu ewakuacji pozostałych w zakładach Azowstal w Mariupolu ukraińskich obrońców, którzy są otoczeni przez Rosjan, do organizacji Lekarze bez Granic (MSF)" - poinformowało ukraińskie Ministerstwo ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych.

Ministerstwo w piśmie do tej organizacji poprosiło także o ocenę stanu fizycznego i psychicznego wszystkich osób ukrywających się w Azowstalu, żołnierzy i pozostałych tam cywilów, oraz o zapewnienie pomocy medycznej "Ukraińcom, których prawa człowieka zostały naruszone przez Rosję" - podkreślono.

Resort zauważył w swoim oświadczeniu, że zgodnie ze statutem MSF, organizacja ma za zadanie udzielanie pomocy osobom znajdującym się w zagrożeniu i ofiarom konfliktów zbrojnych. Członkowie MSF przebywają na Ukrainie, gdzie pomagają ukraińskiej służbie zdrowia. Na początku kwietnia czteroosobowy zespół organizacji znalazł się pod rosyjskim ostrzałem podczas wizyty w szpitalu onkologicznym w Mikołajowie na południu Ukrainy.