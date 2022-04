Dramat ukraińskich uchodźców. ONZ: Ucieknie ponad osiem milionów osób

Ukraina - Rosja Polska wprowadza sankcje. Minister Kamiński: Na pierwszej liście 50 pozycji

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Od tego czasu swoje domu opuściło - według danych ONZ - ponad 12,7 mln osób, z których 7,7 mln pozostało na terytorium Ukrainy, a ponad 5 mln już wyjechało z kraju.

- Jest to taka skala kryzysu, a na pewno gwałtowność ucieczek, jakiej nie widzieliśmy w ostatnich latach - przekazała Mantoo, cytowana przez agencję Reutera.





Wojna w Ukrainie. Najwięcej uchodźców przyjęła Polska

Według poniedziałkowego raportu ONZ najwięcej uchodźców z Ukrainy przyjęła Polska (2 909 415 osób), na drugim miejscu znajduje się Rumunia (777 602 osoby). Inne kraje, które przyjmują uciekających z kraju Ukraińców to Węgry, Mołdawia i Słowacja.

Jak zauważa BBC, Polska, Węgry i Słowacja należą do strefy Schengen, co oznacza, że z powodu braku kontroli granicznych wewnątrz strefy, wielu ukraińskich uchodźców mogło opuścić te kraje i udać się do innych państw. Czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że wedle danych na poniedziałek od początku wojny Czechy wydały wizy dla 310 961 ukraińskich uchodźców.