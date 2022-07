Nagranie z wypowiedzią dowódcy pułku Azow mjr Mykytą Nadtochiinem ukazało się w sobotę 30 lipca.

Dowódca pułku Azow do Putina: Zostaniesz stracony

Szef wojskowych zwrócił się w nim bezpośrednio do prezydenta Rosji Władimira Putina. - Przypominam Putinowi - ty sam zostaniesz stracony. Wraz ze swoimi szakalami i ambasadorami. Jak lubisz - ze wszystkimi certyfikatami i pieczęciami - powiedział mjr Nadtochii.

Dowódca pułku Azow zaznaczył, że rolę w osądzeniu Putina odegra Międzynarodowy Trybunał Karny. - Fałszywe imperium barbarzyńców zostanie zniszczone - dodał.

Dalej major nawiązał do brutalnego mordu, dokonanego na jeńcach wojennych, we wsi Ołeniwka na terenie okupowanego przez Rosjan obwodu donieckiego.

- Atak na Ołeniwkę traktujemy jako akt publicznej egzekucji. Rosja zrobiła to z bezkarności. Są przyzwyczajeni do tego, że nikt ich nie pociągnie do odpowiedzialności nawet za jawne łamanie praw, zwyczajów i zasad wojny - powiedział dowódca pułku.

- Dlatego my, Azow i Ukraina jako państwo i cały cywilizowany świat będziemy boleśnie walczyć o to, aby Rosja raz na zawsze o tym pamiętała - podkreślił mjr Nadtochii. Jak dodał, żołnierze zrobią wszystko, by ustalić i doprowadzić przed sąd sprawców ataku.

Ołeniwka. Brutalny mord na jeńcach

Do ataku w Ołeniwce odniósł się w piątek 29 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Mamy wystarczające dowody na to, że była to zaplanowana zbrodnia - mówił.

W ataku na obóz jeniecki zginęło co najmniej - według wstępnych szacunków - 50 osób, a kolejne 130 zostało rannych. Atak miał zostać przeprowadzony na jeden z baraków w obozie filtracyjnym na terenie Doniecka. W nim, jak donoszą media, mieli znajdować się m.in. obrońcy zakładów w Azowstalu.

- Ponad 50 ukraińskich obrońców zostało w cyniczny sposób zamordowanych. o kolejne potwierdzenie, że Rosja jest państwem terrorystycznym - dodał Zełenski.