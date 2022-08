Dowód na zbrodnie wojenne w Mariupolu. "Barbarzyństwo"

System rozminowywania pól - UR-77 "Meteoryt". Rosjanie użyli go w Mariupolu do ostrzeliwania budynków cywilnych. W sieci pojawiło się nagranie dokumentujące to zdarzenie. "To zbrodnia wojenna" - komentuje agencja Unian.

Zdjęcie Uderzenie pocisku systemu UR-77 / Denis Kazanski / Telegram