Ukraina - Rosja Bloomberg: Dowódcy NATO są w kontakcie z Rosjanami

Według doradcy prezydenta Ukrainy w połowie albo pod koniec kwietnia mieszkańcy Kijowa, którzy wyjechali z miasta, będą mogli wrócić do domów.

Arestowycz napisał w serwisie Telegram, że aktywna faza jest prawie zakończona pod Kijowem, Charkowem, Sumami i Czernihowem.

Doradca Zełenskiego: Zakończenie wojny jest jedno

"Nawet jeśli wyskrobią skądś jakieś rezerwy, spróbują przejść do ofensywy, to i tak wszystko zakończy się ich klęską. Po prostu o tydzień czy 10 dni będzie to dłużej trwać" - uważa Arestowycz.

"Zakończenie jest jedno, strategicznie przegrali, przegrywają też operacyjnie" - ocenił.

Aktualna sytuacja w Ukrainie

W piątek ukraiński sztab generalny przekazał, że Rosji wciąż nie udało się osiągnąć strategicznych wojskowych celów związanych z pokonaniem Sił Zbrojnych Ukrainy, uzyskaniem dostępu do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego oraz przejęciem kontroli nad lewobrzeżną Ukrainą.

"Po części nieprzyjacielowi udało się zająć miejscowości, osady i ustanowić kontrolę nad drogami łączącymi doniecki oraz południowobużański kierunki działań" - poinformowało ukraińskie dowództwo.

Zmierzając do zwiększenia liczebności wojsk wokół Kijowa, Kreml ma przenosić niekompetentne jednostki z centralnych i wschodnich okręgów wojskowych.

