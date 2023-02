Doradca Zełenskiego: Po zwycięstwie Ukrainy konieczny jest rozbiór Rosji

Agencja Ukrinform poinformowała, że sekretarz Ołeksij Daniłow zawarł tę opinię w artykule "Wewnętrzna dekolonizacja Rosji to wydarzenie, którego nieuchronność świat musi zaakceptować".

"Rosja to zlepek kolonialnego bytu, który spajają krwawe ludobójstwa, represje, masowe mordy i zniewolenie. Ale bagnety, na których siedzi Kreml, słabną, a niszczycielska energia niezadowolenia w Rosji rośnie. To rozprawa o tym, jak przeprowadzić bezpieczny rozbiór Rosji na czas. Im szybciej się on rozpocznie, tym szybciej i bardziej bezboleśnie będzie przebiegał cały proces" - stwierdził sekretarz RBNiO.

"Problem Rosji szerzy się jak gangrena"

Zdaniem Daniłowa to właśnie rozpad Rosji, jej zniknięcie jako integralnego podmiotu historii i polityki, może stać się zabezpieczeniem przed imperialnymi i postimperialnymi aspiracjami Kremla i sprawić, że próba "ostatecznego rozwiązania kwestii ukraińskiej" się nie powtórzy.

Daniłow podkreślił, że Rosja to nie tylko problem Ukrainy, to problem, który "szerzy się jak gangrena", zagrażając całemu światu.

"Rosja ze swoim autokratycznym reżimem, gospodarką surowcową i neofaszystowską ideologią, po raz kolejny nie zdała egzaminu cywilizacyjnego, pozostając krajem ciągłej przemocy i zła, zagrożeniem dla Ukrainy i świata. Gwarancje bezpieczeństwa to: odpodmiotowienie Rosji jako państwa, dekolonizacja terytoriów, denuklearyzacja i deputacja ludności" - wymieniał Daniłow.

Danilow o zadaniach w "byłej Rosji"

Sekretarz ostrzegł, że po militarnym zwycięstwie Ukrainy konieczna będzie wewnętrzna dekolonizacja samej Rosji. Jego zdaniem powinna to być praca kompleksowa, przemyślana, obejmująca kilka wątków.

Wśród nich wymienił m.in.: wypracowanie możliwych scenariuszy zniszczenia wewnętrznego Federacji Rosyjskiej, opracowywanie planów zmniejszenia ryzyka niekontrolowanego rozprzestrzeniania broni jądrowej, biologicznej, chemicznej i innej broni masowego rażenia, ekonomiczny model interakcji uwzględniający potencjał i możliwości nowych podmiotów handlowych, nawiązywanie kontaktów i szkolenie kadr kierowniczych dla republik narodowych i regionalnych, tworzenie i popularyzacja zasobów medialnych wspierających ruchy antykolonialne w Federacji Rosyjskiej, wypracowanie systemu lustracji, poszukiwań i ekstradycji do ukraińskich i międzynarodowych struktur siłowych zbrodniarzy wojennych, zdrajców i kolaborantów, wdrożenie mechanizmu odszkodowań dla Ukrainy ze strony byłej Rosji za szkody wyrządzone wojną.

Według Daniłowa Ukraina powinna oswoić świat z myślą, że Rosja nie powinna pozostawać w granicach i w takim stanie, w jakim obecnie istnieje.

Daniłow: Precedens dla bezpieczeństwa ludzkości

"Prawdziwie wielkie idee z reguły powodują najpierw nieufność i sceptycyzm, krytykę z różnych stron oraz odrzucenie, ale stopniowo - jeśli jesteś konsekwentny i wytrwały w promowaniu własnego stanowiska - etap emocjonalnego odrzucenia zostaje zastąpiony przez etap racjonalnej analizy, a później - etap akceptacji nowej rzeczywistości, planowania i realizacji" - zauważył doradca Wołodymyra Zełenskiego.

Ukrinform przypomina, że Ołeksij Daniłow zareagował na słowa wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa dotyczące rozwoju wydarzeń w Ukrainie "według koreańskiego scenariusza" i podziału kraju. Daniłow stwierdził, że Ukraina to nie Korea i nie będzie miała narzuconych z zewnątrz scenariuszy.