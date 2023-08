Ukraiński dyplomata o konkurencji z Polską. "Będziemy rywalizować"

Według Podolaka " polscy partnerzy rozumieją , że dopóki Rosja nie przegra, nie będzie wolności ani bezpieczeństwa dla Europy". Dyplomata zaznaczył jednak, że po wojnie Ukraina zacznie rywalizować - zarówno z Polską, jak i innymi krajami. - Oczywiście, po zakończeniu wojny pomiędzy nami będą konkurencyjne stosunki. Na pewno będziemy rywalizować o różne rynki, konsumentów itd. To naturalne, że my będziemy stawać na pozycjach proukraińskich i dbać o nasze interesy - przekonywał.

Słowa Podolaka wyrwane z kontekstu. Ostrzeżenie przed manipulacjami

Według niego, skupienie się na fragmencie wyrwanym z kontekstu sprawia, że znika sens wypowiedzi Podolaka . Konończuk pisze, że o słowach ukraińskiego dyplomaty robi się głośno, a wypowiedź przytaczana jest w wielu newsach, które zyskują setki tysięcy wyświetleń, również w mediach społecznościowych. Jak ocenił, w efekcie mamy do czynienia ze " złymi emocjami wynikającymi z wykrzywienia przekazu ".

Wojciech Konończuk podkreśla, że Polska i Ukraina łączą strategiczne interesy w sferze bezpieczeństwa, ale mają też interesy sprzeczne , np. konkurencja rolna, "co naturalne i do czego trzeba podchodzić spokojnie ".

Ukraiński urzędnik o rywalizacji z Polską. "Dziwaczne przewrażliwienie"

"Dziwaczne jest to przewrażliwienie na wypowiedzi ukraińskich polityków czy urzędników i doszukiwanie się w nich złej woli. Teraz burza o wypowiedź doradcy Zełenskiego, który mówi, że w obliczu wojny Polska to 'maksymalnie najbliższy przyjaciel' oraz apeluje o nieemocjonalne podejście do rozmaitych sporów, które zawsze były, są, a w przyszłości - gdy minie wojna w Ukrainie - będzie ich pewnie więcej. Tzw. realiści oburzeni realizmem" - podsumował Eberhardt.