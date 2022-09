Doradca Zełenskiego: Mobilizacja to czystki etniczne. Przerażenie Rosjan

Oprac.: Harald Kittel Ukraina - Rosja

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podoljak ostrzegł, że ogłoszona w środę przez prezydenta Rosji "częściowa mobilizacja", szczególnie intensywnie prowadzona w Buriacji i Jakucji, to "czystki etniczne", mające na celu wyniszczenie tych społeczności, których dokonuje Moskwa. "Narody Federacji Rosyjskiej muszą wreszcie przypomnieć sobie o godności" - napisał polityk, sugerując niewysyłanie "swoich synów, by umierali na wojnie". Rosyjscy poborowi są przerażeni. Na jednym z nagrań rosyjski oficer krzyczy do nich: "Zabawa się skończyła".

Zdjęcie Na zdjęciu: Mobilizacja w Jakucji. Mężczyzn jadących na front żegnają rodziny /Twitter/NEXTA /