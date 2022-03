Doradca Zełenskiego apeluje do Chin. Mówi o "barbarzyńskiej Rosji"

Ukraina - Rosja

Doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak zwrócił się w sobotę do władz w Pekinie, by te przyłączyły się do państw Zachodu we wspólnej krytyce "barbarzyńskiej Rosji". Z kolei zastępca ministra spraw zagranicznych Chin ostrzegł, że dalszy rozwój wojny może spowodować "reperkusje zbyt przerażające, by nawet się nad nimi zastanawiać".

Doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak