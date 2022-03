Donald Tusk w ośrodku dla uchodźców. Dał słowo Ukraince

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

We wtorek Donald Tusk odwiedził ośrodek dla uchodźców z Ukrainy w Zduńskiej Woli. Lider Platformy Obywatelskiej złożył tam obietnicę jednej z obywatelek Ukrainy. Wdowa po ukraińskim żołnierzu Hanna Mazur prosiła byłego premiera, by doprowadził do zamknięcia nieba nad Ukrainą, co mogłoby pomóc w zakończeniu wojny.

Zdjęcie Donald Tusk w ośrodku dla uchodźców / PAP/Grzegorz Michałowski / PAP