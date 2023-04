Uciekł z Rosji przez pogróżki. "Chciałem pokazać prawdziwą skalę strat"

Aktywista opuścił Rosję na początku kwietnia i przeniósł się do Armenii. Planuje jednak ubiegać się o azyl polityczny w Niemczech. Do tego czasu jego baza danych zawierała ponad 1300 nazwisk - co obejmowało zmarłych tylko z obwodu krasnodarskiego.

- Jak tylko opublikowałem swój pierwszy post o grobach, zaczęły się groźby. Była ich lawina. Zacząłem od zapisania ich wszystkich, ale zrobiło się ich tak dużo, że przestałem - powiedział. "Zabijemy cię", "Udusimy cię" - brzmiały niektóre z nich.

- W styczniu ktoś zadzwonił i zaproponował mi 'miejsce na cmentarzu' - wyjaśnia Witalij. - Były trzy takie telefony - ja dostałem dwa, a mój kierowca Wiktor jeden - dodał.

- Dla naszego państwa są to przerażające statystyki, a naród rosyjski po prostu nie zna prawdziwych liczb. Chciałem pokazać ludziom prawdziwą skalę katastrofy - mówi aktywista.

Dodał, że "gdyby ludzie dowiedzieli się o prawdziwych stratach na polu bitwy, oszaleliby".