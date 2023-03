W styczniu USA zobowiązały się do dostarczenia Ukrainie 31 zaawansowanych czołgów M1A2 Abrams. We wtorek urzędnicy amerykańskiej administracji powiadomiły agencję Reutersa o zmianie planowanego terminu dostaw. Czołgi mają dotrzeć do Kijowa do jesieni. Wstępne założenia mówiły z kolei o roku oczekiwania.

Aby przyspieszyć dostawy, USA zdecydowały, że nie przekażą Ukrainie wersji M1A2 Abrams, a starszą - M1A1. Strona amerykańska argumentuje, że dostawy M1A2 wymagałyby albo budowy nowych czołgów w tym standardzie, albo modernizacji starszych, co znacznie wydłużyłoby czas oczekiwania przez Kijów.

Systemy Patriot dla Ukrainy. Wysoki reżim szkolenia

Urzędnicy Departamentu Obrony USA poinformowali również, iż grupa 65 ukraińskich żołnierzy w najbliższych dniach zakończy szkolenie na MIM-104 Patriot, prowadzone w Fort Sill w Oklahomie. Następnie żołnierze przeniosą się do Niemiec na dodatkowe szkolenie w zakresie obsługi baterii Patriot.

- Oceniamy, że ukraińscy żołnierze są zdolni i absolutnie szybko się uczą - powiedział gen. bryg. Shane Morgan, dowódca Fort Sill.

Jak dodał, ze względu na ich rozległą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie obrony powietrznej w warunkach bojowych, "łatwiej było zrozumieć koncepcję Patriot System Operations and Maintenance".

Przy okazji ujawniono, że przyszli ukraińscy operatorzy zestawów Patriot są w wieku od 19 do 67 lat. Prowadzą szkolenia na amerykańskich zestawach w Fort Sill w wysokim reżimie pracy, codziennie od godz. 7:00 do 18:00.

Jak podkreślają przedstawiciele amerykańskiej administracji, szkolenie to w normalnym trybie trwa około roku.