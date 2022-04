Do Mieściska wrócił gaz. Mieszkanka: Teraz możemy w spokoju świętować

- Mamy gaz! Bardzo się cieszę, że już możemy normalnie funkcjonować. Dziękuję za szybką reakcję, zważywszy na okoliczności. Mam nadzieję, że już nie będzie więcej takich przykrych niespodzianek. Teraz możemy w spokoju świętować majówkę - poinformowała Interię kilka minut po godz. 16 w piątek pani Wioletta, mieszkanka Mieściska.

Mieścisko to jedna z miejscowości, które ucierpiały w wyniku decyzji rosyjskiego Gazpromu. W środę od godziny 8 czasu polskiego Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Rosyjska spółka informowała, że powodem jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) płatności za gaz w rublach. W ocenie PGNiG wstrzymanie dostaw gazu stanowi naruszenie kontraktu jamalskiego. Gaz przestał płynąć również do Bułgarii.

Decyzja premiera Mateusza Morawieckiego

Decyzja Gazpromu spowodowała, że w kilku regionach Polski doszło do wstrzymania dostaw gazu. Chodzi o 10 gmin: Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kujawski, Lubowidz, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów, Żuromin.

W odpowiedzi na działania strony rosyjskiej, premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję, która zobowiązuje PGNiG do zapewnienia płynności dostaw w wyżej wymienionych gminach. "Paliwo dostarczy spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Spółki podejmują niezbędne działania, by mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje w gminach pozbawionych dostępu do gazu, mogli z niego korzystać jak najszybciej" - zapewniono.

O powodzeniu przedsięwzięcia informował już wcześniej burmistrz Łeby. Samorządowiec przekazał, że w piątek wieczorem, najpóźniej w sobotę rano do mieszkańców popłynie gaz. - Majówka w Łebie jest uratowana - dodał.

Z piatkowego komunikatu PGNiG wynika ponadto, ze gaz dociera już także do mieszkańców gminy Polanów. To pierwsza gmina spośród tych, w których gaz ziemny przestała dostarczać objęta sankcjami firma Novatek Green Energy. "W pozostałych gminach dostawy gazu będą uruchomione jeszcze dziś" - dodaje PGNiG.

"Rozwiązania umożliwiające sprawne przywrócenie dostaw gazu przygotowane zostały w ścisłej współpracy spółek Grupy Kapitałowej PGNIG z administracją rządową. Dzisiejsze polecenie Prezesa Rady Ministrów wydane na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, pozwoliło na szybkie działanie spółek GK PGNiG, które sukcesywnie uruchamiają dostawy do odbiorców do tej pory obsługiwanych przez Novatek" - brzmi pełna treść oświadczenia.