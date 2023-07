Dni Putina policzone? R. Switan: Trwają przygotowania do zmiany przywództwa

- Próba puczu wojskowego Jewgienija Prigożyna to jeden z etapów przygotowań elit do zmiany władzy w Rosji i być może samego Władimira Putina - przekonuje Roman Switan. Ukraiński ekspert wojskowy odniósł się do najnowszych doniesień dotyczących utraty pozycji przez prezydenta Rosji.

Zdjęcie Władimir Putin / kremlin.ru / materiały prasowe