Dmytro Kułeba w Polsce. "Potrzebujemy nowych decyzji i sankcji na Rosję"

- Cieszymy się z decyzji Polski dotyczącej niezależności energetycznej - podkreślił.

Kułeba mówił też o uchodźcach, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

- Dziękuję wszystkim Polakom, którzy przyjmują ukraińskich uchodźców nie jak kogoś obcego, ale jak czlonków swoich rodzin. Nigdy tego nie zapomnimy. (...) Tak robią nie tylko przyjaciele, ale przyjaciele najbliżsi - mówił.

Kułeba podkreślił, że nie będzie zdradzał szczegółów negocjacji dotyczących uzbrojenia.

Szef ukraińskiego MSZ był pytany o korytarze humanitarne organizowane przez Rosję. Jak powiedział, agresor dopuszcza się przymusowych deportacji Ukraińców do Rosji. - Chodzi o wywołanie efektu, że są Ukraińcy, którzy chcą wyjechać do Rosji i tam otrzymają pomoc. Ale to nieprawda, to manipulacja Rosji - podkreślił.

Kułeba: Dziękujemy prezydentowi Turcji za osobiste zaangażowanie

Kułeba odniósł się także do kwestii negocjacji pokojowych z Rosją. - Ukraina nie podlega żadnej presji. Można z nami rozmawiać na równi - zaznaczył.

Szef ukraińskiej dyplomacji zwrócił też uwagę, że to dzięki zaangażowaniu prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana udało się przenieść rozmowy negocjacyjne z Białorusi do Turcji. - To decyzja polityczna - powiedział. - Jeśli tylko jeszcze uda się dzięki tym wysiłkom zorganizować rozmowę prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim, będziemy bardzo zadowoleni - dodał, dziękując prezydentowi Turcji za osobiste zaangażowanie.

"Chcemy sprawiedliwości i będziemy współpracować z Polską"

Wcześniej, o godz. 11, Dmytro Kułeba, szef ukraińskiego MSZ złożył kwiaty przed Pomnikiem Lecha Kaczyńskiego oraz Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

- Patrząc wstecz, rozumiemy bardzo dobrze, że przez wiele lat, przez dekady prezydent Rosji Władimir Putin podejmował wysiłki, by złamać solidarność Polski, Ukrainy i wszystkich innych krajów na każdy możliwy sposób, a teraz jest dla mnie absolutnie oczywiste, że Rosja odpowie za wszystkie zbrodnie, których dopuściła się w historii przeciwko naszym narodom - powiedział później Kułeba dziennikarzom na Placu Piłsudskiego.

Jak zaznaczył, "tragedia smoleńska musi być też częścią tego". - Chcemy sprawiedliwości i będziemy współpracować z Polską i innymi krajami, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by każdy został pociągnięty do odpowiedzialności z uwagi na wszystkie zbrodnie. Jeszcze raz podkreślam - wszystkie zbrodnie, które zostały popełnione w ostatnich latach przez Rosję - podkreślił szef MSZ Ukrainy.

Kułeba: Strona rosyjska łamie większość swoich obietnic

Kułeba udzielił też wywiadu dla Polsat News. - Jestem pewien, że zarówno na polu bitwy jak i przez działania dyplomatyczne osiągniemy umowę, która będzie dobra dla Ukrainy - powiedział. Podkreślił jednak, że strona rosyjska łamie większość swoich obietnic. - Nie można im ufać - dodał. Więcej TUTAJ .



Dmytro Kułeba w Polsce. Seria spotkań

Kułeba w ostatnich dniach spotkał się w Warszawie m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, a także z marszałkami Sejmu i Senatu Elżbietą Witek i Tomaszem Grodzkim.