Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dmytro Kułeba odniósł się na swoim profilu na Facebooku do słów rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Pieskow o wojnie w Ukrainie: Cel demilitaryzacji Ukrainy osiągnięty

Rosyjski dyplomata stwierdził, że Rosja zrealizowała swoje założenia dotyczące demilitaryzacji Ukrainy, bo ta wykorzystuje coraz mniej własnej broni, a używa tej, którą dostarczają jej zachodnie kraje".



- Ukraina była wysoce zmilitaryzowana w czasie, gdy rozpoczęła się specjalna operacja wojskowa (tak rosyjskie władze nazywają wojnę w Ukrainie). Jak powiedział wczoraj Władimir Putin, jednym z celów była demilitaryzacja (...). W rzeczywistości cel ten został w dużej mierze osiągnięty - cytowała słowa Pieskowa rosyjska prokremlowska agencja informacyjna TASS.

Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wyśmiał słowa kremlowskiego rzecznika, stwierdzając, że za jakiś czas Rosjanie z radością ogłoszą utratę Krymu, wykorzystując do tego kolejne coraz "śmieszniejsze bajki".

Szef ukraińskiego MSZ wyśmiewa rosyjską propagandę

Swoją wypowiedź uzupełnił o zabawne tezy, których Rosjanie mogliby użyć, by wytłumaczyć swoim obywatelom kolejne "dotkliwe zwycięstwa". Tym samym bezpośrednio nawiązał do słów Pieskowa, który za sukces uznał fakt, że Ukraina używa nie swojej, a coraz nowocześniejszej broni z Zachodu.



Napisał, że w najbliższym czasie Rosja ogłosi, iż wszystkie zadania zrealizowano. Ukraina nie będzie w stanie zaatakować Rosji, bo będzie w UE i NATO. Utratę Krymu Federacja Rosyjska miałaby z kolei radośnie i dumnie ogłosić jako sukces bo "nie będzie on już ciężarem dla państwowego budżetu".

"Utrata rosyjskich żołnierzy i sprzętu, o czym nikomu nie powiemy, pomogła nam naprawić błędy i wzmocnić Rosję. Kraj jest silniejszy niż kiedykolwiek" - podsumował prześmiewczo Kułeba, inspirując się rosyjską myślą propagandową.

Jednocześnie, już całkiem poważnie, zwrócił się do zachodnich partnerów. "Grunt to się nie bać i nie przestawać wspierać Ukrainy (...). Codziennie działamy, by pozyskiwać pomoc, pracujemy nad koalicją ws. formuły pokojowej i walczymy o wolność kraju" - napisał Kułeba.